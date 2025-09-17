Busca a adolescente desaparecida en Ypané

El agente fiscal de la Unidad Penal de J. Augusto Saldívar, Evergisto Gauto, abrió una investigación tras la denuncia por la desaparición de la adolescente Mía Abigaíl Bogado González, de 15 años.

Según los datos recabados, la joven fue vista por última vez el 15 de septiembre de 2025, en las inmediaciones de la Escuela Eusebio Ayala, en la ciudad de Ypané.

Mía Abigaíl es de contextura robusta, tiene ojos verdes y, al momento de su desaparición, vestía pantalón buzo negro, remera azul de uniforme escolar, champión blanco y mochila rosada.

Búsqueda y localización

Ante la especial situación de vulnerabilidad de la menor, la Fiscalía dispuso la búsqueda y localización inmediata.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que cualquier información útil sea comunicada al 911 de la Policía Nacional o al 147 Fono Ayuda.