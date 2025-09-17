Fiscalía ordena intensificar búsqueda de joven desaparecido en Ñemby

La agente fiscal interina de la Unidad N.º 3 de Ñemby, Mirian Santos, requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias realizadas en el marco de la investigación por la desaparición de Néstor Iván Sánchez Ayala, joven de 18 años, domiciliado en la mencionada ciudad.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público mediante una denuncia policial, en la que se informó que el joven no regresa a su domicilio desde el 15 de septiembre.

Búsqueda y localización

En ese contexto, la fiscal Santos pidió ser informada sobre si ya se dispuso formalmente la búsqueda y localización del desaparecido y, en caso contrario, que dicha medida sea adoptada de manera inmediata.

Asimismo, recordó a la comisaría actuante la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, instando a remitir un informe en un plazo máximo de 24 horas, además de aplicar los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas.

Investigación en curso

La investigación se encuentra en curso con el objetivo de esclarecer el hecho y dar con el paradero de Sánchez Ayala. Las autoridades solicitan a la ciudadanía que cualquier información relevante sea comunicada a la comisaría más cercana o a la sede fiscal.