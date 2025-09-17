Fuerzas tácticas desplegadas en Amambay buscan desmantelar bases logísticas y cultivos de marihuana

La ofensiva contra la producción de marihuana en la frontera entre Paraguay y Brasil se encuentra a cargo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal del vecino país.

La operación binacional fue denominada “Nueva Alianza”, orientada a desmantelar bases logísticas y cultivos de marihuana en el departamento de Amambay.

Las fuerzas tácticas de la Senad, con apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea Paraguaya y de la Policía Federal del Brasil, permanecerán desplegadas por al menos dos semanas para golpear de forma directa al crimen organizado. Las tareas se desarrollan bajo la dirección de la fiscal antidrogas Rosana Coronel.

“Nueva Alianza” es considerada la mayor operación antidrogas del mundo por el volumen de marihuana eliminado en cortos periodos de tiempo, y se fundamenta en el principio de responsabilidad compartida entre Paraguay, como país productor, y Brasil, como principal mercado de consumo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Presunto narco mexicano Hernán Bermúdez seguirá recluido en la Senad

En la primera jornada, el contingente antidrogas actuó en la zona de Cerro Kuatia, distrito de Capitán Bado, donde fueron desmantelados 15 campamentos narcos, erradicadas 33 hectáreas de cultivos y destruidos 1.900 kilos de marihuana picada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con estas acciones, se anularon cerca de 100 toneladas de droga, lo que representa un perjuicio estimado de tres millones de dólares en Paraguay y hasta 15 millones de dólares en Brasil.