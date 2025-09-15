Presunto narco mexicano Hernán Bermúdez seguirá recluido en la Senad

El juez Osmar Legal confirmó en la mañana de este lunes que el capturado en nuestro país, Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, supuesto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, de nacionalidad mexicana y que era buscado por Interpol, permanecerá en una celda en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El mexicano ingresó recientemente al país, al igual que su esposa, y se presume que buscaba instalar una estructura criminal en Paraguay.

Hernán Bermúdez Requena, alias Comandante H o El Abuelo, rechazó el proceso abreviado de la extradición, según lo reiteró esta mañana el ministro de la Senad, Jalil Rachid.

Agregó que no recurrirán a la expulsión, pues lo que corresponde ahora es continuar con ese proceso de extradición a pedido de México tras la alerta de Interpol.

Por su parte, el juez Penal de Garantías contra el Crimen Organizado, Osmar Legal, indicó que se está realizando una trazabilidad por un exhorto de las autoridades mexicanas, que el viernes a última hora ingresó a su Juzgado.

Cronología del proceso

“A partir de ahí se hace lugar a la detención con fines de extradición del mismo y, posteriormente, una vez que el Ministerio Público toma parte del proceso se solicita el allanamiento de la vivienda y se da con la detención del mismo. El sábado a la tarde tomamos la declaración en la audiencia identificatoria, que es básicamente identificarlo y resolver sobre la medida cautelar que va a pesar sobre el mismo, mientras tanto se dirima el proceso de extradición”, especificó.

Agregó que se cuenta con un plazo de 60 días, a partir de la detención, donde el Juzgado comunica a las autoridades mexicanas sobre la detención y la identificación del mismo y solicitar los documentos formalizadores.

Posteriormente, el Juzgado resuelve sobre esta extradición, no sin antes, correr traslado a Fiscalía General y a la defensa, y posteriormente se resuelve.

También explicó que no se cuenta con una carpeta fiscal local. “Lo que nosotros recibimos es básicamente una notificación de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia, asignándonos la causa y solicitando demos curso a este exhorto”.

El allanamiento fue en virtud a una orden de captura con fines de extradición que entró a su unidad, horas antes del procedimiento, confirmó.