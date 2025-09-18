Policiales

Automóvil realiza un giro imprudente e impacta contra motociclista sobre Eusebio Ayala

Un giro imprudente para retornar hacia el centro de la capital, terminó en un grave accidente entre un vehículo y una motocicleta. La conductora del rodado impactó de frente al biciclo, en el que se trasladaba una persona, la cual resultó con varios golpes y fue llevado hasta IPS.

Por Juan Massare
18 de septiembre de 2025 - 10:14
El motociclista, que fue embestido por el automóvil de color gris que está detrás de él, es atendido por los bomberos.
Un grave accidente se produjo esta mañana sobre la avenida Eusebio Ayala y R.1. 3 Corrales, cuando un vehículo de la marca Toyota, modelo Vitz, llevó por delante a una motocicleta, tras una maniobra imprudente.

Según los testigos del lugar, el automóvil, que iba al mando de Mara Catalina Colmán Martínez, dobló sin tomar las precauciones necesarias para retomar rumbo hacia Asunción, momento en el que se produjo el impacto con el biciclo, que se trasladaba en la misma dirección.

Tras el choque, el conductor de la motocicleta, Ebelio Elias González Recalde, quien resultó con varias lesiones, fue asistido por bomberos en el lugar y posteriormente fue traslado hasta el Instituto de Previsión Social.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, quien dispuso la incautación de los vehículos involucrados y la libre circulación de los conductores.

