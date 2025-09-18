Automóvil realiza un giro imprudente e impacta contra motociclista sobre Eusebio Ayala

Un grave accidente se produjo esta mañana sobre la avenida Eusebio Ayala y R.1. 3 Corrales, cuando un vehículo de la marca Toyota, modelo Vitz, llevó por delante a una motocicleta, tras una maniobra imprudente.

Según los testigos del lugar, el automóvil, que iba al mando de Mara Catalina Colmán Martínez, dobló sin tomar las precauciones necesarias para retomar rumbo hacia Asunción, momento en el que se produjo el impacto con el biciclo, que se trasladaba en la misma dirección.

Tras el choque, el conductor de la motocicleta, Ebelio Elias González Recalde, quien resultó con varias lesiones, fue asistido por bomberos en el lugar y posteriormente fue traslado hasta el Instituto de Previsión Social.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, quien dispuso la incautación de los vehículos involucrados y la libre circulación de los conductores.

