Joven con antecedentes es procesado por nuevo caso de robo, coacción sexual y violación contra estudiante brasileña

Un joven de 27 años, con dos antecedentes por robo, fue nuevamente detenido e imputado por un hecho similar. Se trata de Willans Damián Rojas Flores, sindicado de intentar coaccionar sexualmente a una joven, a quien luego le robó su teléfono celular.