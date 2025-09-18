Joven con antecedentes es procesado por nuevo caso de robo, coacción sexual y violación contra estudiante brasileña

La fiscala penal de turno Carolina Rosa Gadea formuló imputación contra Willans Damián Rojas Flores por robo, coacción sexual y violación, tras un ataque ocurrido en la vía pública contra una estudiante de nacionalidad brasileña. Asimismo, la representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del procesado, quien permanece privado de libertad.
Los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2025, alrededor de las 14:20 horas, en la vía pública del km 8 Monday de Ciudad del Este. Según la investigación, el imputado habría interceptado a la joven de 21 años, que se dirigía a pie hacia la Facultad de Medicina.
El sospechoso intentó llevarla a la fuerza hacia un patio baldío, abrió el cierre de su short y le mostró sus partes íntimas. La víctima opuso resistencia y logró evitar la agresión sexual, pero en ese momento el hombre se apoderó de su teléfono celular, de la marca Tecno Spark, de color azul, y huyó del lugar.
Fue atropellado en su huida
Sin embargo, al intentar cruzar la Ruta PY02, Rojas Flores fue atropellado por un vehículo y cayó al pavimento, momento en que agentes del Puesto Policial N° 5 procedieron a su aprehensión. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional bajo custodia policial.
La imputación se sustenta en diversos elementos de convicción incorporados a la carpeta fiscal, incluyendo actas de procedimiento, notas policiales, declaraciones testificales de la víctima y de un testigo, así como la inspección médica realizada por el forense del Ministerio Público.
La representante del Ministerio Público solicitó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.
Asimismo, la fiscala Carolina Gadea requirió al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del detenido, al considerar que existen elementos suficientes sobre la existencia del hecho punible y la probable responsabilidad del procesado, además de la existencia de peligro de fuga y de obstrucción a la investigación, por lo que resulta necesaria la medida cautelar.