Presunto caso de feminicidio en Presidente Franco: policía habría asesinado a su esposa e hija

Un trágico hecho conmocionó anoche a la ciudad de Presidente Franco, donde un suboficial mayor de la Policía Nacional, identificado como Aníbal López Martínez, de 37 años, fue detenido tras ser sindicado como el presunto autor del asesinato de su esposa, Carolina Coronel Fernández (39), y de su hija adolescente, Deisy Jazmín López Barreto (15), en un presunto caso de feminicidio.

El crimen ocurrió cerca de las 21:40 del miércoles, en una vivienda ubicada en el barrio San Miguel. Según el informe policial, las víctimas recibieron múltiples disparos de arma de fuego. El autor, quien pertenece al Grupo Especial de Operaciones (GEO) y se encontraba fuera de servicio, habría utilizado una pistola calibre 9 mm.

Sospechoso fue detenido y se incautó un arma de fuego

El comisario José María Martínez, director de Policía de Alto Paraná, informó que el hecho fue reportado inicialmente a través del Sistema 911.

“Recibimos el aviso de que en una vivienda se habían escuchado disparos. Al llegar al lugar, encontramos a una mujer y a su hija sin vida, ambas con varios impactos de bala”, explicó.

Posteriormente, los agentes procedieron a la aprehensión del suboficial López Martínez en el kilómetro 16 de Minga Guazú, donde se incautó su arma de fuego, un automóvil Toyota Allion color plata y dos aparatos celulares. De acuerdo con los primeros datos, la denuncia fue realizada por la hermana del presunto autor, a quien este confesó lo ocurrido.

Investigación en curso

El comisario señaló que las circunstancias del crimen aún se encuentran bajo investigación. “Lo más importante es que ya tenemos detenido al supuesto autor, el arma incautada y el vehículo. El médico forense está realizando la inspección para determinar la cantidad de disparos que recibieron las víctimas”, indicó.

Hasta el momento se desconoce el motivo del brutal hecho, mientras agentes de Criminalística, y la Fiscalía de Presidente Franco, representada por el fiscal Edgar Delgado, acompañaron los procedimientos en el lugar.