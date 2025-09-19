Ataque a casa de periodista en Lambaré: los primeros pasos de la investigación

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el comisario Ramón Morales, subcomandante de la Policía Nacional, habló de las medidas inmediatas que la Policía está tomando tras el ataque con arma de fuego a la vivienda en Lambaré del periodista Carlos Benítez - ocurrido anoche -, el segundo ataque de ese tipo registrado contra un comunicador esta semana en esa ciudad.

Personas desconocidas dispararon anoche – alrededor de las 21:30 – contra la residencia de Benítez, presentador de Radio Ñandutí, en un momento en que no había nadie en la casa ubicada en el barrio Valle Ybaté de Lambaré.

El comisario Morales confirmó que personal de Investigaciones y Criminalística de la Policía ya hallaron objetos de plomo deformado que corresponderían a balas en el predio de la vivienda.

Agregó que los investigadores aún están buscando cámaras de seguridad en la zona que pudieran haber captado el ataque o a los atacantes, para intentar identificar a los mismos o al vehículo en que se desplazaban.

Luego del ataque, Benítez dijo creer que el incidente tiene relación con reportajes que realizó sobre el caso “Mafia de los pagarés”, un esquema de estafas por medio de pagarés falsos o manipulados por el que jueces y abogados se encuentran bajo investigación.

El comisario Morales dijo que desde anoche la vivienda de Benítez cuenta con protección de una patrullera apostada en sus inmediaciones, y que se coordinará con el departamento de Judiciales de la Policía un acompañamiento policial para el periodista.

Segundo ataque similar esta semana

El ataque a la residencia de Benítez es el segundo caso de aparente intento de amedrentamiento con disparos esta semana en Lambaré.

El pasado miércoles, personas desconocidas realizaron numerosos disparos contra la casa de Fabián Costa, jefe de Comunicación de la Municipalidad de Lambaré, quien dijo no haber recibido amenazas previas.

Sin entrar en detalles, el comisario Morales dijo que “en los próximos días” podría haber novedades con relación a la investigación de ese caso.