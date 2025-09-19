Policía asegura haber frustrado asalto con la captura de 13 supuestos piratas del asfalto

La operación policial se ejecutó entre el miércoles de noche y la madrugada de ayer sobre la Ruta PY07, anteriormente conocida como Súpercarretera Itaipú, e inicialmente estuvo a cargo de los policías de la subcomisaría 44ª de la colonia San Lorenzo, también llamada Troncal 3, en el distrito de Minga Porã, departamento de Alto Paraná.

El director de Policía del Décimo Departamento, comisario general inspector Feliciano Martínez Peña, explicó que los efectivos de Troncal 3 revisaron el miércoles aproximadamente a las 20:00 un camión de cargas Mercedes Benz amarillo con carrocería de madera tapada con una carpa.

Los dos ocupantes del camión eran Geovanni Ruiz Román, de 24 años, y Lucas Natanael Brítez Villalba, de 21 años, quienes se pusieron nerviosos y luego ya cayeron en contradicciones sobre su destino y motivo del viaje.

Después, Geovanni y Lucas enseñaron los documentos del vehículo, en los que consta que el dueño oficial del rodado es Ignacio Cáceres Martínez, de 41 años, quien está preso desde el 11 de agosto pasado cuando fue capturado por un asalto a un camión de la empresa transportadora de encomiendas Breno, sucedido el 4 de julio pasado sobre la Ruta PY08, en el municipio de Guajayvi, departamento de San Pedro.

Con esta nueva información, los policías presionaron aún más a los ocupantes del camión, quienes supuestamente reconocieron que debían retirar las mercaderías que se iban a robar de un camión de la empresa transportadora de encomiendas Del Este Express que debía ser asaltado cuando pasara por el lugar en horas de la madrugada de ayer.

Los dos primeros detenidos también contaron que el camión debía ser apretado por cuatro hombres que iban a actuar en un automóvil Toyota Allion blanco que en ese momento ya estaba en camino desde Ciudad del Este.

Efectivamente, el citado vehículo fue retenido alrededor de las 01:30 de ayer por los mismos policías, que para ese momento ya habían solicitado la mayor cantidad de refuerzos posibles.

Dentro del coche retenido estaban Ronaldo Rafael Maidana Cáceres, de 28 años, también con orden de captura pendiente por el asalto al camión de la empresa Breno en Guajayvi; su hermano menor Daniel Maidana Cáceres, de 26 años; Carlos Antonio Cáceres, de 41 años, y Leandro Moisés Salinas Ascona, de 20 años, que de hecho tenían armas, municiones y hasta cintillos de plástico que aparentemente iban a usar en el golpe.

Siempre según la explicación de los policías, los dos ocupantes del camión y los cuatro del auto revelaron que también debían apoyar el asalto otros siete hombres que estaban llegando a la zona en cinco motocicletas distintas. Los biciclos fueron retenidos alrededor de las 02:50 de ayer, precisamente al llegar al punto acordado.

A bordo de ellos se encontraban Walter Samuel Maidana Cáceres, de 20 años (hermano de Ronaldo y Daniel); Álvaro Daniel Alvarenga Fernández, de 18 años; Jonathan Fernández Martínez, de 23 años; Juan Andrés Villarreal Rodríguez, de 23 años; Juan Cirilo Penayo López, de 21 años; Marcelo Rubén Moray Godoy, de 29 años, y Pedro Ignacio Acosta Agüero, de 34 años.

Así, los policías pudieron atrapar a 13 supuestos asaltantes, la mayoría de ellos del barrio Remansito de Ciudad del Este y casi todos con antecedentes, e incautaron un camión con el que iban a llevar la carga robada, un auto en el que iban a apretar el vehículo objetivo y cinco motos en las que iban a dispersarse tras el ilícito.

El Ministerio Público (MP) tomó intervención a través del fiscal de Minga Porã, Fidel Godoy Florentín.