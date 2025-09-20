Policiales

Allanamiento en San Juan Bautista deja un detenido y evidencias incautadas

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. A tempranas horas de este sábado 20 de septiembre, agentes fiscales y policiales realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Crecer de esta ciudad, que derivó en la detención de un joven y la incautación de varias evidencias vinculadas al presunto tráfico de drogas.

Por Jesús Riveros
20 de septiembre de 2025 - 12:21
Allanamiento en el barrio Crecer de San Juan Bautista culminó con la detención de un joven y la incautación de cocaína, dinero en efectivo y una motocicleta.
Allanamiento en el barrio Crecer de San Juan Bautista culminó con la detención de un joven y la incautación de cocaína, dinero en efectivo y una motocicleta.Gentileza

El procedimiento permitió la detención de Jesús María Rodríguez, paraguayo de 23 años, y la incautación de 13 dosis de supuesta cocaína, un teléfono celular Redmi A3 color verde, una motocicleta Leopard 110 negra y G. 300.000.

El operativo estuvo encabezado por el asistente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Rolando Pereira, junto con el jefe de la Comisaría Primera, comisario Ramón Bacigalupo, en cumplimiento de una orden emanada por el juez Penal de Garantías de Misiones, Víctor Joel Paredes.

Lea más: Tras operativo policial logran detener a tres personas por supuesto hecho de abigeato

Por disposición fiscal, el detenido y las evidencias fueron trasladados hasta la Comisaría jurisdiccional, donde permanecen a disposición de la unidad fiscal de la causa.

Se aguarda la llegada de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) para el pesaje y el análisis primario de la sustancia incautada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado