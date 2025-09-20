Allanamiento en San Juan Bautista deja un detenido y evidencias incautadas

El procedimiento permitió la detención de Jesús María Rodríguez, paraguayo de 23 años, y la incautación de 13 dosis de supuesta cocaína, un teléfono celular Redmi A3 color verde, una motocicleta Leopard 110 negra y G. 300.000.

El operativo estuvo encabezado por el asistente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Rolando Pereira, junto con el jefe de la Comisaría Primera, comisario Ramón Bacigalupo, en cumplimiento de una orden emanada por el juez Penal de Garantías de Misiones, Víctor Joel Paredes.

Por disposición fiscal, el detenido y las evidencias fueron trasladados hasta la Comisaría jurisdiccional, donde permanecen a disposición de la unidad fiscal de la causa.

Se aguarda la llegada de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) para el pesaje y el análisis primario de la sustancia incautada.

