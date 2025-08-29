Tras operativo policial logran detener a tres personas por supuesto hecho de abigeato

En la jornada de este viernes, Carlos Daniel Amarilla realizó la denuncia ante la subcomisaría 25 de la comunidad de Itajuru, una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones, por el hecho de la desaparición de su animal vacuno.

En ese sentido, el jefe de la comisaría primera de este distrito, subcomisario Ramón Basigalupo, señaló que en prosecución a este hecho iniciaron los trabajos de investigación para llegar hasta el o los supuestos autores.

“La investigación que realizamos nos guio hasta un establecimiento ganadero denominado Los Olivos, que se encuentra en la comunidad de Itajuru. Al llegar al lugar fuimos recibidos por el encargado, Diego Bordón, quien nos dio la autorización por voluntad propia para ingresar y realizar nuestras averiguaciones”, indicó.

“Tras dialogar con esta persona mencionada y consultarle sobre lo ocurrido, cayó en contradicciones, lo cual nos alertó y de inmediato comunicamos al fiscal de turno, José Raúl Agüero, sobre el hecho, quienes dispusieron la orden de aprehender e incautar toda clase de evidencia”, agregó Basigalupo.

Según el efectivo policial, tras este operativo pudieron detener a tres personas identificadas como Diego Bordón, Isabelino González y una mujer, Amelia Tijeratha. Además, se incautó un total de 33 kilogramos de carne vacuna y aparatos celulares que quedaron como evidencia.

El hecho habría ocurrido el día jueves 28 de agosto entre las 20:30 y 22:00 y, de acuerdo a lo explicado, el fin de este hecho sería la comercialización de la carne vacuna. Por disposición del agente fiscal Agüero, los detenidos permanecerán en la comisaría primera mientras continúa la investigación.