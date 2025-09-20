Camión cae en una cuneta en Potrero Romero: conductor se quedó dormido

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este sábado sobre la ruta PY22, en la localidad de Potrero Romero, a unos 10 kilómetros de Loreto.
Un camión que se desplazaba desde Itacuá con destino a Concepción terminó en una cuneta, tras salirse del carril cuando su conductor se habría quedado dormido al volante, según informó la Policía. El vehículo quedó parcialmente volcado, con dos de sus ruedas en el aire.
Lea más: Video: aparatoso vuelco sobre la avenida Fernando de la Mora
Afortunadamente, el chofer salió ileso y no se reportaron otras personas heridas ni daños materiales adicionales.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Según informaron autoridades locales la Policía, no se le practicó la prueba de alcotest debido a que en el lugar no se dispone de equipos electrónicos para dicho procedimiento.