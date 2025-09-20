Choque fatal contra un caballo en Quyquyhó: muere un policía y el equino queda retenido

La víctima fue identificada como el suboficial ayudante de la Policía Nacional, Junior Fabián Yegros Guerrero, de 23 años, domiciliado en la compañía Kurusu Lacu de este municipio.

El personal policial se desplazaba sin el casco protector a bordo de una motocicleta Kenton 150 cc, color negro con franjas rojas y blancas, chapa N° 175BYG. Se dirigía con dirección a Caapucú. El efectivo policial estaba libre y prestaba servicio en Puesto Policial N° 8 Fulgencio Yegros, dependiente de la Comisaría 11 de Quyquyhó.

De acuerdo con el informe oficial, el uniformado impactó violentamente contra un caballo de pelaje marrón, aparentemente sin pinta de marca y cuyo propietario se desconoce, que se encontraba suelto en la vía.

A raíz del choque, el efectivo policial falleció de forma instantánea a causa de un traumatismo cerrado de cráneo.

Su cuerpo fue hallado en medio de la calzada, con el rostro ensangrentado y sin signos de vida. Junto a él se encontró un aparato celular, y a unos 15 metros, en una cuneta, la motocicleta con daños materiales.

El animal involucrado quedó retenido en el Puesto Policial N° 8 Fulgencio Yegros, junto con la motocicleta incautada como parte del procedimiento de rigor. Mientras que la motocicleta como el celular fueron incautados como parte del procedimiento.

La investigación contó con la intervención de la asistente Fiscal de la Unidad Penal N° II de Quiindy, abogada Aida Benítez, quien se presentó en compañía del médico forense Dr. Luis Santiago Ibarrola, que confirmó el deceso diagnosticando traumatismo cerrado de cráneo como causa probable de muerte. También participaron peritos de Criminalística, encabezados por el Suboficial Superior Carlos Rodríguez.

Por disposición fiscal, el cuerpo fue entregado a su hermano, Hugo Hernán Galeano.