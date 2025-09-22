Carapeguá: Policía incauta cuatro motocicletas sin documentos

El operativo policial se enmarca dentro de las acciones preventivas de seguridad y de control del tránsito terrestre, que estuvo a cargo de efectivos policiales de la Comisaría 5ª de Carapeguá. Estos trabajos derivaron en la retención de cuatro biciclos, todos ellos incautados por falta de documentaciones.

Los biciclos que fueron trasladados a la Comisaría son una Leopard HT 150, color negro, matrícula Nº 155BGJ; una Motostar SK BR200-Desert, color rojo, matrícula Nº 912BTP; una Motostar SK 150, color rojo, sin matrícula; y una Kenton GTR 150 SE, color negro, chapa Nº 393ABPH.

De acuerdo con el reporte policial, ninguno de los conductores presentó licencia de conducir, habilitación vehicular ni documentos que acrediten la propiedad de los biciclos.

Las motocicletas fueron trasladadas hasta la sede de la Comisaría local, y el procedimiento fue comunicado al Ministerio Público de Carapeguá, para las diligencias de rigor. Los conductores, en tanto, fueron liberados luego de la elaboración del acta correspondiente.

