Video: Policía busca a jóvenes que protagonizaron riña con machetes en Fernando de la Mora

La Policía Nacional inició la búsqueda de dos jóvenes que aparecen en un video difundido en redes sociales, donde se los observa protagonizando una violenta riña con armas blancas en la zona sur de Fernando de la Mora.

En las imágenes, ambos se enfrentan cuerpo a cuerpo con machetillos en mano, mientras vecinos del lugar intervienen para evitar que la pelea termine en tragedia.

Investigación en curso

El suboficial Héctor Galeano, de la Comisaría 2ª Central, explicó que el material fue recibido de manera anónima y que aún se trabaja en la identificación de los involucrados y en la localización precisa del sitio del hecho.

“Aparentemente serían personas adictas. Visualizamos en el video que utilizaron armas blancas, tipo machetillo, y se agredieron mutuamente”, señaló el uniformado.

Hasta el momento, no se recepcionó ninguna denuncia formal relacionada con el caso. Sin embargo, agentes policiales realizan averiguaciones para individualizar a los protagonistas y determinar las circunstancias del enfrentamiento.

La investigación continúa bajo coordinación de la comisaría jurisdiccional de la zona sur de Fernando de la Mora.