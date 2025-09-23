Allanamientos simultáneos en Ybycuí: tres detenidos y drogas incautadas

Los operativos estuvieron a cargo del agente fiscal interino de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Paraguarí, Eladio Cohene, y del personal de la División Regional N.° 9 – Paraguarí, con acompañamiento del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos. El procedimiento se realizó en el marco del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas – SUMAR.

En la primera intervención fiscal-policial, ordenada por el juez de Garantías de este municipio, Guillermo Ortega, y concretada en el barrio Santa Teresita, fueron detenidos Blanca Estela Urdapilleta Quiñónez (44) y Carlos Antonio Urdapilleta (26), con antecedentes por reducción (18/03/2025). De la vivienda fueron incautados sustancias peligrosas, 4,5 gramos de supuesta cocaína tipo crack, distribuidos en 19 dosis, un cuchillo con restos de la sustancia, dos aparatos celulares y G. 205.000.

En el segundo allanamiento, realizado en el barrio Virgen de Fátima de este distrito, quedó detenida Ada Belén Bogarín González (30), domiciliada en el lugar. De su poder se incautaron 2,2 gramos de supuesta cocaína tipo crack, distribuidos en 9 dosis, un cuchillo con restos de la sustancia, una tapa plástica con restos de cocaína tipo crack, una balanza de precisión color celeste, un aparato celular y dinero en efectivo: G. 1.341.000.

Por disposición del agente fiscal, las dos mujeres detenidas fueron trasladadas a la Comisaría 15 de Yaguarón, mientras que el hombre permanece en la Comisaría de Ñuati. Todos ellos quedaron a disposición del Ministerio Público.

