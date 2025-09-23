Vídeo: a punta de arma, asaltan despensa en barrio Molino de Luque

Un asalto ocurrió en la tarde de este lunes en el barrio Molino de Luque, cuando dos delincuentes armados ingresaron a una despensa y redujeron al propietario con un arma de fuego. El hecho quedó registrado en cámaras de circuito cerrado.

A las 17:49 aproximadamente, el comerciante se disponía a cerrar su local, cuando dos delincuentes ingresaron con quepis, pero con los rostros descubiertos. Uno de ellos fue directamente junto al dueño con un arma de fuego en mano y, aparentemente lo despojó de una cadena, mientras el otro se dirigió a la caja recaudadora.

Los delincuentes se alzaron con el dinero de la recaudación y hasta con un equipo de sonido antes de darse a la fuga.

Lea más: Video: así asaltaron un cargamento de cabello en Luque

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades policiales ya se encuentran investigando el caso y analizan las imágenes del circuito cerrado para dar con los responsables del asalto.