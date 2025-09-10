Video: así asaltaron un cargamento de cabello en Luque

Un asalto se registró en la tarde del martes en la ciudad de Luque, cuando un camión que transportaba un peculiar cargamento de cabello fue interceptado por delincuentes fuertemente armados. El hecho sobre las calles Carlos Antonio López casi Guillermo Leoz, en la compañía Maka’i.

La víctima fue identificada como Eusebio Alcibíades Díaz, conductor de un camión KIA Bongo III azul, que había salido del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi con destino al parque logístico Nuestra Señora, en Luque.

Según el relato del chofer, el vehículo fue bloqueado por una camioneta Toyota Hilux Surf azul y plata, de la cual descendieron entre tres y cuatro hombres armados. Los asaltantes lo obligaron a descender del camión y lo subieron a la camioneta, trasladándolo hasta jurisdicción de la Comisaría 46ª de Isla Bogado, donde posteriormente fue liberado sin sufrir lesiones.

Cargamento valuado en G. 50 millones

Mientras tanto, los delincuentes se llevaron el camión con 17 cajas de cartón que contenían cabello, valuado en aproximadamente 50.000.000 de guaraníes. El comisario Cristian Torres, subjefe de la Comisaría Tercera de Luque, calificó el hecho como “bastante peculiar”, señalando que es la primera vez que registran un robo de este tipo de cargamento.

Abandonaron camioneta utilizada por delincuentes

La camioneta utilizada en el asalto, una Toyota Hilux año 1998, fue abandonada en Isla Bogado, donde fue encontrada por agentes que iniciaron un operativo de rastrillaje. En el sitio intervinieron personal de Criminalística, Control de Automotores, Investigaciones y el Ministerio Público.

El atraco no dejó heridos ni disparos, aunque se presume que los autores manejaban información previa sobre el cargamento. Cámaras de seguridad de la zona ya fueron entregadas a los investigadores para identificar a los responsables.