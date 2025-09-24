Denuncian que intentaron raptar a dos niñas en Asunción

De acuerdo con la denuncia sobre intento de rapto presentada en una comisaría de Asunción, las criaturas de apenas 9 y 11 años salieron a las 11:00 del martes último de la institución educativa ubicada en el barrio Tacumbú y se dirigieron caminando a la casa.

Sin embargo, tras avanzar un par de cuadras, pero todavía en las inmediaciones de la escuela, sobre la calle Delfín Chamorro y 15 de Agosto fueron interceptadas por un hombre desconocido, que estaba vestido de negro y tenía puesto un tapabocas.

No hay cámaras de seguridad en la zona

De acuerdo con el relato de las niñas, el desconocido saltó por el brazo de ambas y las sujetó fuertemente con la intención de llevárselas consigo a la fuerza.

Fue en ese momento, que supuestamente la niña más grande reaccionó y le hincó en el ojo al desconocido, quien se vio obligado a soltar a sus víctimas para poder atenderse la lesión y finalmente escapó corriendo del lugar.

Todo esto generó que las víctimas tardaran para llegar a la casa lo que puso en alerta a la madre, que salió a buscarlas sobre una motocicleta.

Cuando la madre llegó a la escuela ya no encontró a nadie y más desesperada se puso cuando recorrió el camino que siempre usan la niñas para volver y no las encontró.

Pero en el momento en que ya entraba en pánico recibió la llamada de su marido, quien la avisó de que los dos escolares ya habían llegado a la casa.

Sospechoso estuvo vigilando a las niñas, antes del intento de rapto

Las dos niñas todavía en pánico relataron a sus padres el susto que habían pasado, tras lo cual se trasladaron a la comisaría jurisdiccional, de Sajonia, donde radicaron la denuncia de lo que había pasado.

La madre también señaló que otra hija de 15 años, quien también acompañaba a sus hermanitas camino a la escuela, ya le había informado sobre la sospechosa presencia de un desconocido, quien aparentemente estuvo vigilando los movimientos de las niñas.

Otro detalle importante mencionado por la denunciante es que en el sector donde se produjo el ataque a las nenas no hay cámaras de seguridad instaladas en la calle.