Ladrones irrumpieron en sede de Bomberos Voluntarios en Costanera de Asunción

Desconocidos irrumpieron en horas de la madrugada de hoy en el cuartel de la unidad de buzos de rescate del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay que está ubicado en la zona de la Costanera Norte de Asunción, a orillas del río Paraguay, y hurtaron numerosos objetos de valor.

Según comentó a ABC Color el capitán Alcides López, de esa unidad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, los ladrones se llevaron compresores de aire, una computadora, un teclado, un mouse, el sistema DVR de las cámaras de seguridad del recinto, un televisor y electrodomésticos de cocina.

Los bomberos descubrieron también que el motor de una de sus lanchas fue abierto, aunque aún no se ha comprobado si piezas del motor fueron hurtadas.

Los intrusos ingresaron al local abriendo un hueco en una reja y rompiendo una puerta de vidrio tipo blíndex.

El capitán López agregó que los ladrones parecen haber intentado entrar en la zona de dormitorios de la base, rompiendo el cristal de una ventana, pero no lograron entrar a las habitaciones, donde había equipos de rescate costosos.

Policías persiguieron a sospechoso

El comisario Humberto Franco, de la Policía Turística - que tiene una comisaría a unos cien metros de la base de bomberos - comentó a ABC que los bomberos dijeron que consideran sospechoso del hurto a un “chespi” que los amenazó en el pasado, y agregó que la Policía ya identificó a esa persona.

El jefe policial comentó además que personal de su dependencia que realizaba patrullaje anoche vio a una persona salir del cuartel de bomberos portando una bolsa de plástico y le dieron persecución, pero el desconocido logró eludir a los uniformados lanzándose al cauce del río Paraguay.

Agregó que los policías no pudieron ver con suficiente claridad al intruso para determinar si se trata de la persona cuyas amenazas fueron denunciadas por los bomberos.