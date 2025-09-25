Policiales

Asesinan a tiros a tres hombres en la frontera entre Paraguay y Brasil

Tres personas fueron asesinadas a balazos minutos después de llegar a un lugar gastronómico ubicado en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porá. No se descartan que entre las víctimas haya paraguayos.

Por Eder Rivas
25 de septiembre de 2025 - 15:30
El local donde fueron ejecutadas las tres personas ya se encuentra bajo la inspección de la policía civil de Ponta Porâ.
Tres hombres que acababan de llegar a un local gastronómico ubicado en la línea internacional lado brasileño para almorzar, fueron asesinados a tiros por desconocidos.

No se descarta que haya paraguayos entre las víctimas, teniendo que el vehículo en el que arribaron tenía chapa paraguaya.

Agentes de la Policía Civil de Ponta Porâ, Brasil, realizan la inspección de rigor en estos momentos con el acompañamiento de sus pares de Pedro Juan Caballero.

En desarrollo

