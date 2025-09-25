Asesinan a tiros a tres hombres en la frontera entre Paraguay y Brasil

Tres hombres que acababan de llegar a un local gastronómico ubicado en la línea internacional lado brasileño para almorzar, fueron asesinados a tiros por desconocidos.

No se descarta que haya paraguayos entre las víctimas, teniendo que el vehículo en el que arribaron tenía chapa paraguaya.

Agentes de la Policía Civil de Ponta Porâ, Brasil, realizan la inspección de rigor en estos momentos con el acompañamiento de sus pares de Pedro Juan Caballero.

En desarrollo

