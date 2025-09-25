Detectan carga de marihuana “wax” proveniente de Estados Unidos en el aeropuerto Silvio Pettirossi

El cargamento de marihuana “wax” interceptado en la operación contra el narcotráfico realizada hoy en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, llegó al país en un vuelo regular proveniente de la ciudad de Miami, Estados Unidos.

La droga estaba cargada en frascos de proteínas que regularmente son consumidas por atletas o fisiculturistas que buscan aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento.

Alta demanda de la droga requisada en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi

Según los investigadores, este producto tiene mucha demanda en los centros nocturnos y discotecas de la capital del país y las principales ciudad del interior, principalmente las que están en la frontera con el Brasil.

Millonario perjuicio para el narcotráfico

Debido a su alta demanda, el producto tiene un valor muy alto, según los expertos de la Senad, el cargamento incautado tendría un valor de entre US$ 45.000 a US$ 50.000 en el mercado de consumo local.

Sin embargo, si los narcos llegaran a enviarlo al Brasil, este monto fácilmente podría duplicarse o hasta triplicarse en la venta al menudeo, según mencionaron las fuentes.

Agentes especiales iniciaron las investigaciones del caso con el objetivo de identificar a los miembros de la estructura criminal que actualmente está importando este productos de los Estados Unidos para luego distribuirlo en el país, o quizás en toda la región.

El 11 de setiembre úñltimo otro cargamento de 31 kilos con 115 gramos de “marihuana wax” también proveniente de los Estados Unidos en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, Alto Paraná.