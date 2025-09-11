Senad incauta más marihuana “Wax” proveniente de EE. UU.

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) interceptaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní de Minga Guazú y en una empresa de encomiendas de esta ciudad dos cargas ilícitas que contenían marihuana tipo “Wax”, una resina de cannabis de altísima concentración.

En el primer operativo, el can detector “Moisés” alertó sobre una encomienda sospechosa proveniente de Miami, Estados Unidos. Al abrir el paquete, se constató que cinco cajas de supuesta grasa mecánica ocultaban 31 kilos con 115 gramos de marihuana Wax.

En paralelo, en una empresa de courier local, los intervinientes hallaron 310 gramos de la misma droga escondidos dentro de equipos informáticos.

Marihuana de alta pureza con destino Brasil

De acuerdo con el reporte de Senad, este tipo de cannabis concentrado tiene hasta diez veces más poder psicoactivo que la marihuana tradicional cultivada en Paraguay. El valor de esta droga en el mercado brasileño puede alcanzar los USD 4.000 por kilo, que sería el destino final de estas cargas ilícitas.

Cabe resaltar que en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción, la Senad informó ayer que ya había detectado 8 kilos 694 gramos de marihuana Wax camuflados como insumos de gastronomía asiática en encomiendas procedentes de Miami y California.

Por disposición del Ministerio Público, tras la apertura y extracción de muestras, toda la droga incautada en ambos procedimientos fue incinerada de manera inmediata, conforme al reporte de la Senad.