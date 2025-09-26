Balacera en el Este durante intento de asalto a camiones de caudales

La tarde de este viernes, un convoy de transporte de caudales de la empresa Prosegur fue atacado por un grupo de desconocidos en la zona de Maracamoa, a unos 30 kilómetros del centro de Hernandarias, sobre la Ruta PY07, en la zona norte del departamento de Alto Paraná.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, se produjo un enfrentamiento entre los guardias de seguridad del camión, policías y los presuntos asaltantes, que estaban armados. En la zona también se reportaron vehículos incendiados, que habrían utilizado para bloquear el paso en la vía.

Policías que escoltaban a los camiones de caudales también reaccionaron a tiros para impedir el asalto, de acuerdo con los primeros datos.

El comisario Dionisio Quiñónez, jefe de la subcomisaría 09 de Colonia Fortuna, explicó que el hecho fue un intento de asalto que no logró concretarse y que, afortunadamente, no se registraron heridos.

“Mis personales me informaron que no hubo heridos”, señaló. El jefe policial explicó que fueron dos vehículos los incinerados tras un intento de asalto a un camión de caudales de Prosegur en la zona de Maracamoa, Alto Paraná.

¿Cómo fue el enfrentamiento?

Según relató Quiñónez, el transporte iba escoltado por una patrullera que circulaba a cierta distancia. En un tramo con dos lomas, frente a una escuela, los delincuentes intentaron cerrar el paso del camión, que logró retroceder y evitar la emboscada.

En ese momento se produjo un intercambio de disparos. “Los personales que estaban en la patrullera se tiraron a una cuneta y desde ahí repelieron a los delincuentes”, indicó Quiñónez

Los atacantes se movilizaban en varios vehículos de alta gama. Dos de ellos fueron abandonados e incendiados en un camino vecinal hacia una colonia, a unos diez kilómetros del lugar del enfrentamiento.

El jefe policial reiteró que no hubo heridos ni se logró robar nada. “Gracias a Dios no se robó y los personales que estaban en la patrullera salieron ilesos. Eso es lo más importante”, expresó.

Finalmente, informó que el camión de caudales ya fue custodiado hasta su base en Ciudad del Este, mientras la Policía realiza un operativo en la zona limítrofe con Santa Fe del Paraná para dar con los responsables.