Comisario chocó en Luque y no quiso someterse al alcotest

Un accidente de tránsito se registró en la noche del viernes en el barrio Molino de Luque, donde una camioneta Ssan Yong, al mando del comisario Hugo Arteta López, colisionó contra una motocicleta. El uniformado se negó a realizarse la prueba de alcotest y, por disposición fiscal, quedó detenido.

El comisario Walter Romero, de la Comisaría 52ª Central, informó que el hecho ocurrió en la intersección de las calles Salim Yubi y Oficial Méndez, a pocas cuadras de la dependencia policial.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer tendida en el suelo con lesiones, por lo que se convocó a bomberos voluntarios, quienes la trasladaron hasta el Hospital General de Luque. Afortunadamente, sus lesiones no revisten gravedad”, señaló.

Comisario se negó a realizar el alcotest

Tras el percance, el conductor de la camioneta fue trasladado al cuartel de la Patrulla Caminera para someterse al alcotest, pero se negó a la prueba. La situación fue comunicada al fiscal de turno, Orlando Paiva, quien ordenó su detención e incautó ambos vehículos.

El comisario Arteta mencionó a los intervinientes que se encontraba compartiendo con colegas momentos antes del accidente. Según su versión, la motocicleta apareció de manera repentina y no logró esquivarla, provocando la colisión que incluso derivó en el impacto contra la muralla de una vivienda.

La motociclista, cuya identidad no trascendió, sufrió golpes en la zona de las costillas, pero se encuentra fuera de peligro. El vehículo del uniformado apenas presentó daños materiales.

De acuerdo con los datos preliminares, el comisario Hugo Arteta López presta servicio en el departamento de Caazapá.