Mujer de 77 años murió arrollada al tratar de cruzar la avenida Eusebio Ayala

María Nunilda Figueredo Mendoza es la víctima fatal de un accidente de tránsito en el que una motocicleta la atropelló cuando cruzaba la avenida Eusebio Ayala, entre Bartolomé de las Casas y Amancio González, del barrio Pinozá de Asunción. El hecho ocurrió ayer a la tarde.

La moto estaba al mando de Alcides Daniel Arias Villamayor (22 años). Se trata de una Kenton modelo GTR150.

Según los intervinientes de la Comisaría 7° de Asunción, el motociclista iba sobre la avenida Eusebio Ayala, cuando la mujer intentó cruzar la calle e impactó a la misma con su vehículo.

La mujer fue auxiliada y trasladada al Hospital de Trauma por ambulancia SEME, pero debido a los golpes que sufrió, no logró sobrevivir.

Motociclista detenido

El motociclista quedó detenido tras el fallecimiento de la mujer y quedó a disposición de la Fiscalía.