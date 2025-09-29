Joven detenido como presunto autor del homicidio de su tío durante riña en Cambyretá.

Agentes de la Comisaría 115ª de Cambyretá informaron sobre una agresión con arma blanca, con resultado fatal, que ocurrió la noche del domingo a las 21:50, en el barrio Arroyo Porã. El hecho se habría producido tras una riña familiar durante una fiesta que se realizaba en una vivienda de la zona.
Resultó como víctima fatal Francisco Javier Alonso (49), quien recibió un corte con un cuchillo a la altura del cuello. Además, resultó con una herida cortante un joven identificado como Richard Ramón Garcete Alonso (27), quien permanece internado en el Hospital General de Itapúa (HGI).
Según los testigos, se produjo una riña con el hermano de Richard Garcete, por lo que intercambiaron golpes. Posteriormente, salieron a la vía pública, momento en que una tercera persona desenvainó un cuchillo y atacó a los hombres.
Posteriormente, el agresor se habría dado a la fuga. Bomberos Voluntarios y agentes policiales auxiliaron a las víctimas, constatándose el fallecimiento del hombre de 49 años.
Detienen a presunto autor
Cerca de las 00:50 de la madrugada de este lunes, agentes de la comisaría local, con apoyo de personal del Grupo de Operaciones Especiales (GEO), lograron localizar al señalado como autor del homicidio en inmediaciones del barrio San Pedro Etapa III de Encarnación.
El detenido fue identificado como Antonio David Jiménez Alonso (20), quien no posee antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional. Fue trasladado a la Comisaría 115ª y puesto a disposición del Ministerio Público.