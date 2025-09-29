Joven detenido como presunto autor del homicidio de su tío durante riña en Cambyretá

Un joven de 20 años fue sindicado como presunto autor del homicidio y del ataque con cuchillo a uno de sus hermanos y a su tío durante una riña en una fiesta familiar. Como resultado, falleció un hombre de 49 años y, tras un rastrillaje, la Policía Nacional logró la aprehensión del presunto autor en Cambyretá.