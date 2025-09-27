Asaltantes se llevaron dinero, un arma y una camioneta de una vivienda en Yatytay

Agentes de la Comisaría 18ª de Yatytay informaron sobre un supuesto hecho de robo agravado ocurrido cerca de las 21:00 de este viernes, en una vivienda del barrio San Miguel de esa localidad. El denunciante fue identificado como Fabio Cáceres (71).
Según relató a los intervinientes, tres hombres armados y encapuchados llegaron al sitio y redujeron a la víctima para apoderarse de dinero —monto aún a determinar—, además de una escopeta calibre 12 mm.
Posteriormente, los maleantes habrían abordado una camioneta Toyota Hilux (2021), color gris, con matrícula AAFD 762, propiedad de la víctima.
El denunciante explicó que los atracadores tomaron el dinero del ropero, donde lo tenía guardado, para luego darse a la fuga.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Adolescente de 16 años supuestamente clavó a su hermana de 11 años con un tenedor
El hecho fue informado al Ministerio Público, y los intervinientes convocaron a agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional para realizar los trabajos de rigor.