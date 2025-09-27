Asaltantes se llevaron dinero, un arma y una camioneta de una vivienda en Yatytay

La noche de este viernes se registró un caso de asalto domiciliario en una vivienda del distrito de Yatytay, en el departamento de Itapúa. Tres hombres encapuchados y armados habrían ingresado a la residencia y se apoderaron de dinero, una escopeta y una camioneta tipo Hilux.