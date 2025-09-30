Actas contra manifestantes se labraron antes de iniciar la marcha, revela abogado

El abogado Jorge Rolón Luna fue uno de los letrados que estuvieron trabajando a favor de las 28 personas que fueron detenidas durante la marcha de la Generación Z, el domingo en el centro de la capital, y fueron trasladados hasta la Agrupación Especializada, de donde fueron liberados ayer.

“Los que nos dispusimos a tempranas horas en la Agrupación Especializada para la defensa de los chicos que se encontraban en ese lugar tuvimos muy poca información en gran parte de la jornada. Pero cada vez que teníamos más información, menos sabíamos por qué estas personas estaban privadas de su libertad", señaló el abogado Jorge Rolón Luna.

Comentó que mientras transcurrían las horas, no se hacían presente los fiscales y cuando llegaron tenían una copia en físico de la carpeta fiscal. “Tuvimos una discusión con uno de los fiscales porque entendía que la fiscalía no tenía la obligación de darnos copias”.

“¿Cómo íbamos a hacer declarar a nuestros defendidos si no sabíamos de qué se trataba todo esto? Estábamos a oscuras en ese sentido", remarcó.

Con respecto a la carpeta fiscal, comentó que mostraba cosas muy llamativas. “Uno no sabe si reír o llorar. Básicamente, uno descubría que las personas privadas de su libertad no estaban ligadas a ningún hecho concreto. Solo había un acta que decía que fulano de tal fue aprehendido, había contradicciones y entiendo que esas actas las fabricaron rápidamente”.

“Una de esas actas se fue confeccionando en la Agrupación Especializada, mientras iban llegando los detenidos y lo único que decía es que este grupo es traído acá por el comisario fulano”, sostuvo el letrado.

En otro momento comentó que había un acta que se comienza a labrar a las 17:00 y decía que las personas que serán detenidas, serán remitidas a la Agrupación Especializada. “Pero no había ningún detenido en ese momento. Ellos ya pensaban detener personas y llevarlas ahí“.

Capturas no muestran hechos punibles

Otro de los temas principales en torno a la detención arbitraria de los jóvenes en la manifestación tiene que ver con la recolección de datos de redes sociales y grupos de mensajería por parte de las autoridades.

“Primero, no muestran comisión de hechos punibles, porque decir hacer esto o aquello no es delito. Segundo, las capturas de pantalla de TikTok y Telegram, las personas detenidas no tenían nada que ver con los responsables de esos escritos. Y tercero, está la pregunta que uno se hace, sobre quién autorizó esto. ¿Por qué están espiando a las personas?“, expresó Rolón Luna.

Luego fue tajante sobre este punto. “Yo no entiendo por qué necesitan espiar a gente que se manifiesta. Uno espía a una organización criminal que se dedica al tráfico de drogas. Espía a funcionarios corruptos que están corroídos por narcotraficantes. Espía a funcionarios corruptos que montaron un esquema de coimas en la Aduana”.

“Hasta el momento no hay ninguno que haya sido imputado. Es que no existe motivo alguno para que se realice alguna imputación”, finalizó.