Policiales

Capturan a miembro del clan Rotela por homicidio de verdulero de Capiatá

La Policía Nacional (PN) capturó en Julián Augusto Saldívar a un miembro del clan Rotela (CR) que habría asesinado en un asalto al dueño de una frutería y verdulería de Capiatá.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 10:05
Cristian Sosa Morel, comerciante asesinado en un asalto en Capiatá.
Cristian Sosa Morel, comerciante asesinado en un asalto en Capiatá en febrero de 2024. Ahora los investigadores detuvieron a un miembro del clan Rotela con relación al caso.

El supuesto asesino capturado resultó ser Axel Marcelo Chamorro González, de 26 años, miembro declarado del Clan Rotela, quien cayó en la noche del lunes en el barrio San Miguel de la ciudad de J. Augusto Saldívar, en una operación de policías de Investigaciones del departamento Central.

Axel Chamorro, era buscado por el homicidio del comerciante Cristian Sosa Morel, de 45 años, ocurrido en la madrugada del 24 de febrero de 2024 en la avenida Sargento Primero Maidana del barrio San Miguel de Capiatá.

Video: Cronología del asesinato de un comerciante en Capiatá

Crimen del comerciante en Capiatá

Cristian Sosa Morel fue ejecutado con un tiro en la cara por dos asaltantes que lo sorprendieron cuando salía de su casa en su camioneta como para ir al Mercado de Abasto de Asunción para traer mercaderías para surtir su frutería y verdulería Dos Hermanos, que funciona en el mismo lugar.

Axel Chamorro sería el que le disparó en la cara a Cristian Sosa Morel. La víctima fue ultimada luego de que les derramara agua caliente a los dos asaltantes que lo atacaron en el portón de su casa.

Axel Marcelo Chamorro González, capturado en Julián Augusto Saldívar por el homicidio de un comerciante en Capiatá.
Otros miembros del clan Rotela investigados

El tercer integrante de la gavilla era un hombre que manejaba la camioneta Mitsubishi Nativa verde en la que huyeron los tres criminales y que fue abandonada posteriormente en Lambaré.

Video: Allanamientos por el asesinato de comerciante en Capiatá: Policía capturó a otro vinculado

El mismo equipo policial que ahora capturó a Axel Chamorro ya había efectuado cuatro allanamientos en Lambaré el 13 de marzo de 2024, pero cuando eso no pudieron ubicar al objetivo, aunque sí en ese momento quedaron arrestados otros miembros del Clan Rotela identificados como Isidro Ramón Huerta Leguizamón y Cristian Feliciano Castro Iriarte.

