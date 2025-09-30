Exconcejal choca contra un caballo suelto en la vía pública en Corateí

De acuerdo con el informe de la Subcomisaría de Corateí, el hecho fue comunicado por un transeúnte que alertó sobre el accidente. Personal policial, a cargo del subjefe Carlos Castillo, acudió al lugar y constató lo ocurrido.

En el sitio encontraron una camioneta Toyota Land Cruiser, color gris, matrícula AFK 639, al mando de Esteban Ruiz Garcete (59), domiciliado en Ayolas. El rodado presentaba daños materiales en la parte frontal. Tanto el conductor como su esposa, la concejal municipal María Victoria Giménez de Ruiz (ANR), resultaron ilesos.

Al costado de la capa asfáltica se halló el caballo sin marcas de identificación y sin vida.

Un problema recurrente

La presencia de animales sueltos en la vía pública constituye una problemática constante en la zona, según denunció Gerónimo Oribe, poblador de Corateí.

“El paso de vacas, caballos, gallinas, patos y perros es un problema que se arrastra desde hace tiempo, pese a los reclamos de quienes circulan en biciclos o automóviles. Incluso ya se registraron accidentes con derivaciones fatales”, advirtió.

Oribe insistió en que se trata de una cuestión que debe ser tomada con seriedad por las autoridades municipales y los propietarios de los animales. “Es responsabilidad de ambos evitar que los animales estén sueltos en la vía pública, poniendo en riesgo la vida de los demás. Se debe hacer cumplir la ordenanza municipal vigente”, remarcó.

