Ayolas: denuncian agresión a lombricero en vertedero municipal

Según el relato Amarilla, la víctima fue identificada como Mario Aguirre. El joven se encontraba realizando excavaciones en busca de lombrices cuando dos guardias ingresaron al lugar, le prohibieron continuar con la actividad, lo despojaron de una pala y lo golpearon con la culata de una escopeta, dejándolo luego abandonado.

Aguirre fue trasladado de urgencia al Hospital Integrado de Ayolas (IPS – MSPyBS), donde recibió atención médica por parte del doctor Cristhian Alvarenga, de guardia en el centro asistencial.

Amarilla lamentó que personas de escasos recursos sean agredidas por trabajadores al servicio de propietarios con poder económico y denunció que el Ministerio Público no actúa con el mismo rigor contra los responsables. “Solo persiguen a los recolectores de lombrices, que intentan ganarse la vida vendiéndolas como carnada”, cuestionó.

Propietarios niegan acusaciones

El concejal municipal Lucio Amarilla (PLRA) rechazó que el hecho se haya registrado dentro del vertedero y aseguró que los recolectores ingresan a sus propiedades privadas para excavar en busca de lombrices. Sostuvo que estas prácticas destruyen pasturas utilizadas como alimento para el ganado e incluso ponen en riesgo a los caballos cuando se trasladan los animales vacunos.

El edil recordó además que varios recolectores ya fueron imputados por invasión de inmueble y recibieron medidas alternativas a la prisión, entre ellas la prohibición de ingresar a las propiedades privadas. Sin embargo, señaló que los afectados continúan desobedeciendo la orden judicial y que en los últimos días se registraron nuevamente ingresos a los terrenos.

