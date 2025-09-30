Hurtan camioneta en la vía pública, en el barrio Villa Aurelia de Asunción

Una mujer denunció el hurto de su vehículo en la vía pública en el barrio Villa Aurelia de Asunción, un hecho que fue captado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió el pasado viernes alrededor de la 1:00, cuando personas desconocidas llegaron al sitio en un automóvil de color blanco cuya marca y modelo aún se desconocen.

Dos personas descendieron del rodado e irrumpieron en una camioneta Hyundai Tucson de color celeste, propiedad de Dalma Pérez, que se hallaba estacionada frente a su domicilio.

Ocho minutos

Según se observa en el video, los ladrones tardaron unos ocho minutos en abrir la camioneta, que luego se llevaron.

Pérez comentó a ABC Color que la camioneta era su elemento de trabajo y que dentro guardaba documentos importantes, entre otros objetos de valor.