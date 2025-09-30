Policiales

Joven resultó herido tras chocar contra un camión de carbón en Capiatá

Un joven de 28 años perdió el control de su camioneta y terminó impactando contra un camión cargado de carbón en la ex Ruta PY01, ciudad de Capiatá. Bomberos lo rescataron con vida y fue derivado al Hospital Nacional de Itauguá.

Por ABC Color
30 de septiembre de 2025 - 07:00
Así quedó la camioneta de la cual fue rescatado un joven. ABC TV

El accidente de tránsito se registró cerca de las 22:30, a la altura del kilómetro 20 de la ruta D027 (Ex Ruta PY01). Según el reporte, un joven identificado como Rodrigo Ramón Giménez (28 años) perdió el control de su camioneta, salió de su carril e impactó contra un camión de gran porte que circulaba en sentido contrario, cargado con carbón.

El conductor del camión, identificado como Nicanor Ojeda, relató que intentó realizar una maniobra para evitar la colisión, pero no pudo esquivar totalmente el vehículo menor. “Directo vino a mi carril y agarró parte de mi rueda, mi camión estaba cargado”, explicó.

Así terminó la camioneta en la cual iba el joven herido en Capiatá.

Conductor estaba herido pero consciente

Tras el choque, bomberos voluntarios acudieron al lugar y rescataron a Giménez, quien se encontraba atrapado entre los restos de su camioneta. Fue trasladado de inmediato al Hospital Nacional de Itauguá con varias lesiones, aunque permanecía consciente.

El oficial Carlos Giménez, interviniente en el caso, informó que el joven estaba estable al momento de ser derivado y que se encontraba solo al producirse el accidente. Asimismo, señaló que aún no se determinó la causa del siniestro.

Sin embargo, el chofer del camión aseguró que allegados del herido llegaron hasta el sitio y manifestaron que llevaba tres días ingiriendo bebidas alcohólicas y participando de reuniones sociales. Debido a su estado de salud, no fue sometido al alcotest.

Por su parte, el chofer del camión sí fue sometido a la prueba de alcotest y resultado fue negativo.

El camión iba cargado de carbón y su chofer resaltó que estaba cerca de llegar a su destino.
