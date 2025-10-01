Docente electrocutada en la vía pública: esto es lo que sabe hasta ahora la Fiscalía

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el fiscal Gerardo Chamorro habló de la investigación en curso sobre la muerte por electrocución de una docente a causa de un cable suelto del tendido eléctrico en la vía pública en la ciudad de San Lorenzo.

Milka Jael Carrillo (29 años), docente suplente en un colegio del barrio Laurelty de San Lorenzo, fue hallada ayer sin signos de vida en la vía pública cerca de su lugar de trabajo, sobre la calle Río Paraguay casi Laguna Grande, en contacto con un cable del tendido eléctrico que se hallaba suelto. La causa de muerte determinada por una médico forense fue “shock cardio génico por electrocución”.

Si bien inicialmente se reportó que la mujer pisó el cable suelto, el fiscal Chamorro dijo que las circunstancias exactas en que se produjo el hecho aún no han sido determinadas y que se están buscando grabaciones de cámaras de seguridad en la zona que pudieran haber captado lo ocurrido.

Lea más: Niña de tres años muere tras sufrir descarga eléctrica

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, comentó que un análisis del cuerpo de la mujer reveló una marca en el lado derecho del torso que sugiere que el cable hizo contacto con esa parte de su cuerpo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Averiguaciones

El fiscal señaló que la hora en que habría ocurrido el hecho coincide con la tormenta que afectó ayer a San Lorenzo y la mayor parte del departamento Central, por lo que no se puede descartar que ese fenómeno climático haya causado que el cable se suelte.

Añadió que también se produjo un corte del suministro de energía en la zona hacia la aparente hora del incidente.

Lea más: Yataity del Norte: joven fallece electrocutado en un camino vecinal

El fiscal Chamorro agregó que aún está por determinarse si el cable fue instalado por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) o por alguna empresa tercerizada, y dijo que ya se solicitó informes a la ANDE sobre el cableado en cuestión, sobre su instalación y uso, con el fin de determinar responsabilidades.

Debido a que el camino donde fue hallada sin vida la docente es uno utilizado frecuentemente por padres y alumnos para ir a la escuela en la que trabajaba la víctima, se solicitó a la ANDE y a la Policía el resguardo de la zona hasta el esta sea segura para el libre tránsito, indicó el agente del Ministerio Público.