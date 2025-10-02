Policiales

Asesinato de militar: el mensaje de estudiantes de Derecho UNA

Ante el sicariato de un militar que también era estudiante de la carrera de Derecho, la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) emitió un mensaje. “Basta a la mafia y a la impunidad”, mencionan.

02 de octubre de 2025 - 20:16
El agente militar Guillermo Moral fue asesinado frente a la Facultad de Derecho-UNA
Sicarios asesinaron este jueves al militar Guillermo Moral Centurión frente a la sede central de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). El uniformado había denunciado a un coronel y su esposa por intentar ingresar un celular a la prisión militar de Viñas Cue para Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Por el hecho, la comunidad universitaria de la mencionada facultad sostiene que “se encuentra consternada y profundamente indignada ante el cobarde asesinato de nuestro compañero”.

Según los estudiantes, el ataque fue realizado por “sicarios vinculados a la mafia” y el caso “no solo enluta a nuestra casa de estudios”, sino también evidencia el nivel de “inseguridad, impunidad y desprotección que hoy vivimos como ciudadanos”.

“Manifestamos nuestro más enérgico repudio a este crimen atroz y exigimos a las autoridades nacionales una investigación inmediata, seria y transparente que permita identificar y condenar a los responsables materiales e intelectuales de este homicidio”, agregan.

“Violencia mafiosa”

También sostienen que “la violencia mafiosa no puede tener cabida en una sociedad democrática” y menos aún “silenciar” a estudiantes que se esfuerzan para servir al país.

“Hoy más que nunca, llamamos a la unión de la comunidad académica, a los gremios estudiantiles y a toda la sociedad para decir ¡BASTA A LA MAFIA Y A LA IMPUNIDAD! Nuestro compromiso es con la memoria de nuestro compañero y con la defensa de la vida, la justicia y la libertad. Recordaremos a nuestro querido compañero Guillermo como una persona alegre, servicial, un buen alumno y profesional“, concluyen.

Mensaje de la comunidad educativa de Derecho UNA.
