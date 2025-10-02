Asesinato de militar: el mensaje de estudiantes de Derecho UNA

Sicarios asesinaron este jueves al militar Guillermo Moral Centurión frente a la sede central de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). El uniformado había denunciado a un coronel y su esposa por intentar ingresar un celular a la prisión militar de Viñas Cue para Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Por el hecho, la comunidad universitaria de la mencionada facultad sostiene que “se encuentra consternada y profundamente indignada ante el cobarde asesinato de nuestro compañero”.

Según los estudiantes, el ataque fue realizado por “sicarios vinculados a la mafia” y el caso “no solo enluta a nuestra casa de estudios”, sino también evidencia el nivel de “inseguridad, impunidad y desprotección que hoy vivimos como ciudadanos”.

“Manifestamos nuestro más enérgico repudio a este crimen atroz y exigimos a las autoridades nacionales una investigación inmediata, seria y transparente que permita identificar y condenar a los responsables materiales e intelectuales de este homicidio”, agregan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Reacción de legisladores tras asesinato de militar que evitó entrega de celular a “Tío Rico”

“Violencia mafiosa”

También sostienen que “la violencia mafiosa no puede tener cabida en una sociedad democrática” y menos aún “silenciar” a estudiantes que se esfuerzan para servir al país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hoy más que nunca, llamamos a la unión de la comunidad académica, a los gremios estudiantiles y a toda la sociedad para decir ¡BASTA A LA MAFIA Y A LA IMPUNIDAD! Nuestro compromiso es con la memoria de nuestro compañero y con la defensa de la vida, la justicia y la libertad. Recordaremos a nuestro querido compañero Guillermo como una persona alegre, servicial, un buen alumno y profesional“, concluyen.

Lea más: Matan a militar que denunció intento de entrega de un celular a “Tío Rico” en la cárcel