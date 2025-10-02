Reacción de legisladores tras asesinato de militar que evitó entrega de celular a “Tío Rico”

Sicarios asesinaron este jueves al militar Guillermo Moral Centurión frente a la sede central de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. El uniformado había denunciado a un coronel y su esposa por intentar ingresar un celular a la prisión militar de Viñas Cue para Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Tras el hecho, el diputado abdista Daniel Centurión mencionó que el Estado debe reaccionar “de manera rápida y efectiva” para identificar a los responsables, ya que “es inaceptable pensar que el crimen organizado sea más fuerte que el Estado”.

Por su parte, el diputado opositor Raúl Benítez dijo que “plata o plomo es el mensaje de la mafia en el sicariato de hoy”.

Asimismo, puntualizó que un sicariato se registra frente a una facultad en la capital del país, pero el ministro del Interior, Enrique Riera, y el departamento de Crimen Organizado de la Policía, están “dedicados a espiar jóvenes manifestantes”.

“La mafia se está apoderando”

Por su parte, el senador liberal Éver Villalba dijo que este sicariato “confirma lo que veníamos advirtiendo: la mafia se está apoderando de las instituciones del Estado”.

En su publicación detalla que “se mata a plena luz de día” frente a uno de los colegios más caros de la capital y a pasos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, en medio de una zona residencial con “innumerables cámaras de seguridad”.

“Esto no es casualidad, es impunidad. Actúan con total libertad y sin miedo, porque saben que quienes deberían perseguirlos están callados, ausentes o directamente cómplices. No hay futuro si el crimen organizado gobierna desde las sombras”, escribió en X.

