Director de escuela denunció intento de secuestro de un niño y policías de la Comisaría 5ª no le tomaron la denuncia

Ayer a la salida de una escuela de la capital, aproximadamente a las 11:30, desconocidos a bordo de un auto de color negro y sin chapa abrieron la puerta e intentaron llevar a un niño de diez años a la fuerza.

La madre de otro alumno de la misma escuela, que estaba cerca, vio lo ocurrido, tomó una piedra y la arrojó en contra del auto, con lo que logró prevenir que se concrete el hecho.

Esto ocurrió en la curva de la avenida España, donde gira e inicia la calle Tacuary.

Según comentó el director de la escuela, que realizó la denuncia a nuestro medio, acudió a la Comisaría 5.ª de Asunción, que está a cuadras del lugar del hecho; sin embargo, los agentes no le tomaron la denuncia y argumentaron que la jurisdicción pertenece a la Comisaría 3.ª.

Alerta ante intento de rapto

“Como la comisaría quinta no nos dio bolilla, como siempre, acá hay escuelas aledañas, escuelitas a las que los niños van solos y es muy peligroso lo que ocurrió. Acá, la comisaría más cercana es la quinta y ellos te dicen que le corresponde a la tercera. Ellos nunca hacen caso de nada. Hay una curva que divide acá, justo la curva de España, y ellos se agarran por eso, hasta ahí nomás es. Quiere decir que van a matarse la gente y ellos no van a actuar”, comentó.

En la zona, además de las tres instituciones educativas, hay una guardería y un espacio para canillitas.

“Estamos con el Jesús en la boca porque tenemos muchos chicos que van solos todavía. A pesar de que son de quinto y sexto grado, pero cansado de hacer notas para que nos cubran a la salida y a la entrada”, lamentó.

Agregó que el alumno está bien, solo le estiraron del brazo y no lograron alzarle, tampoco presentó lesión alguna. Debido a la inacción de los policías, hizo un anuncio general y dio aviso a las escuelas aledañas.