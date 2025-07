Chofer de Bolt fue detenido por supuesto intento de rapto de un niño

Según el informe policial de la Comisaría 17° del barrio San Isidro, ciudad de Lambaré, el aparente intento de rapto ocurrió ayer por la tarde, poco antes de las 17:30. La mamá denunció que cuando estaba bajando le avisó al conductor que se bajaría primero y luego bajaría a su hijo, debido a que el suelo estaba lleno de lodo.

Sin embargo, afirmó la mamá, cuando ella bajó el chofer, aceleró la marcha y huyó rápidamente. La mujer afirmó que empezó a gritar, pero el conductor hizo caso omiso.

Dijo demás que cuando intentó contactarlo por la plataforma, ya se encontró con que fue bloqueada. Por ese motivo, dio aviso a la Policía Nacional a través del 911.

El comisario Alcides Gaona, subjefe de la Comisaría 17°, detalló que la mujer se bajó primero y luego intentó bajar a su criatura, pero el conductor ya se retiró rápidamente.

Policía localizó el vehículo una hora después

Según el informe, rápidamente se activaron las alarmas y la Policía empezó a buscar el automóvil por toda la zona. Sin embargo, el conductor volvió a la vivienda a las 18:10, 40 minutos después.

Cuando fue consultado sobre qué pasó, aseguró que no se percató que el niño se quedó dentro de su vehículo. “Dijo que la criatura estaba en la parte de atrás, detrás mismo de él, parado detrás del asiento del conductor, y la señora se bajó sin su criatura”, señaló el subcomisario.

El mismo afirmó que recién se percató de la presencia del niño cuando alzó a otro pasajero y volvió a entregarlo al mismo punto. “Supuestamente, recibió el pedido de un pasajero y después de que abordó el vehículo le preguntó si la criatura que estaba detrás era su hijo, y en ese momento se percató”, indicó en ABC Cardinal.

El hombre fue identificado como Teófilo Duarte y quedó a disposición del Ministerio Público.

¿Cómo estaba el niño?

El subcomisario resaltó que el chofer volvió cuando la mamá estaba recorriendo la zona en la Patrullera, en busca del auto. Su hija le avisó que el chofer volvió con su hermano y los agentes policiales que estaban en el sitio procedieron a demorarlo.

“El niño estaba muy quieto, aparentemente no se asustó”, detalló sobre cómo estaba el bebé. El comisario aclaró que no estaba dormido, sino que parado detrás del conductor y por ello, supuestamente, el mismo no lo vio.