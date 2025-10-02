“Paseros” cerraron el puente Encarnación-Posadas en reclamo por estrictos controles en Argentina

Un grupo de comerciantes informales (“paseros”) realizó una manifestación con cierre del acceso al Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, en el lado encarnaceno de la frontera. Protestaron contra los estrictos controles de la Aduana Argentina y denunciaron presunta persecución por parte de los funcionarios del vecino país.