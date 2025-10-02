“Paseros” cerraron el puente Encarnación-Posadas en reclamo por estrictos controles en Argentina

La Comisaría Segunda de Encarnación intervino ante una manifestación de alrededor de 20 personas, que serían trabajadores informales de la frontera, conocidos como “paseros”, quienes realizaron cortes intermitentes de la ruta internacional, en el acceso al Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, en Encarnación.
Según el informe policial, los manifestantes, encabezados por Rodrigo Villalba y Mirta Viveros, se autoconvocaron para reclamar contra los controles estrictos del lado argentino de la frontera.
Los manifestantes señalaron que los funcionarios de la Aduana del vecino país incurren en malos tratos e incluso en persecución de los “paseros” paraguayos. El incidente fue provocado por la incautación masiva de vehículos en el puente internacional, según los propios manifestantes.
Entretanto, se dispuso por momentos el corte intermitente del puente internacional, con intervalos de 10 minutos, desde las 10:45 de esta mañana hasta poco después del mediodía de hoy.
