Fiscalía activa protocolo de búsqueda de una adolescente en Luque

El Ministerio Público ordenó la localización inmediata de Lourdes Abigail Mongelos Benítez, de 14 años. Según datos, la joven vestía vestido verde mate, campera de jean azul y crocs negros.

Por ABC Color
03 de octubre de 2025 - 20:21
La Fiscalía activó su protocolo de bísqueda de Lourdes Abigail Mongelos Benítez, 14 años, contextura trigueña, alta, cabello cobrizo. Al momento de su desaparición vestía vestido verde mate, campera de jean azul y crocs negros.

La fiscal Sonnia Carolina Spezzini, de la Unidad Penal N.º 5 de Luque, impartió la búsqueda y localización. Exigió además a la comisaría actuante cumplir los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir un informe en 24 horas. También ordenó aplicar los protocolos vigentes para personas desaparecidas.

Cualquier dato que ayude a ubicarla puede comunicarse con la fiscal Sonnia Carolina Spezzini (0982) 898 228 o la madre, Nicole María Saturnina (0981) 283 219

