Fiscalía activa protocolo de búsqueda de una adolescente en Luque

La Fiscalía activó su protocolo de bísqueda de Lourdes Abigail Mongelos Benítez, 14 años, contextura trigueña, alta, cabello cobrizo. Al momento de su desaparición vestía vestido verde mate, campera de jean azul y crocs negros.
La fiscal Sonnia Carolina Spezzini, de la Unidad Penal N.º 5 de Luque, impartió la búsqueda y localización. Exigió además a la comisaría actuante cumplir los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir un informe en 24 horas. También ordenó aplicar los protocolos vigentes para personas desaparecidas.
Lea más: Senado devuelve con cambios a Diputados proyecto de ley de registro nacional de personas desaparecidas
Cualquier dato que ayude a ubicarla puede comunicarse con la fiscal Sonnia Carolina Spezzini (0982) 898 228 o la madre, Nicole María Saturnina (0981) 283 219