Hombre fallece tras explosión de un tanque de combustible en taller mecánico

Agentes de la Comisaría 10ª de Fram informaron sobre una persona fallecida en un aparente accidente laboral ocurrido alrededor de las 9:50 de este viernes. El siniestro tuvo lugar en un taller mecánico denominado “Taller 4R”, ubicado sobre la ruta D047, en la intersección con la calle San Pedro, en el barrio 8 de Diciembre de Fram.

La víctima fatal fue identificada como Richar Ramón Rojas Rolín (31), oriundo de la ciudad de Fram, quien trabajaba en ese establecimiento.

El reporte policial indica que, según declaraciones de un trabajador del lugar, Édgar Alvarenga (19), el señor Rojas se encontraba lijando un tanque de combustible y, al intentar soldarlo, este explotó. El impacto lo habría arrojado a unos tres metros y le causó graves lesiones en el rostro y la cabeza.

El herido fue auxiliado hasta el Hospital Distrital de Fram, donde los intentos de reanimación no tuvieron éxito y se constató su fallecimiento a consecuencia de las lesiones. El hecho fue informado a la fiscal de turno, Cynthia Huespe.

