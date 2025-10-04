“Quiero saber quién se atrevió a ponerle minutos a mi vida”, expresó Sara Núñez

La periodista Sara Núñez, exjefa de prensa del Hospital de Clínicas y actual funcionaria de Dinavisa, denunció ante la Policía haber recibido amenazas en su celular.

Núñez relató que recibió un mensaje desde un número anónimo que decía: “Vieja podrida, todo tiene consecuencias. Prepárate. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac”. La comunicadora interpretó estas palabras como una advertencia directa contra su vida o como un hecho de violencia telemática y psicológica.

En otro momento, recordó que durante su paso por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) enfrentó situaciones de hostigamiento y violencia laboral, lo que incluso afectó a su salud y la llevó a cambiar de lugar de trabajo.

“Quiero creer que fue un malentendido, pero también sospecho que puede tener relación con la denuncia laboral que hice en su momento en el Hospital de Clínicas. Ese es el único punto de conflicto que tengo en mi vida”, expresó.

“Es un acto muy cobarde, porque si viene de ese entorno, bien me lo podrían decir de frente. Pero la verdad es que temo mucho y hago un llamado a las autoridades a que se investigue, porque esa es la única forma que este tipo de situaciones se corte”, señaló.

Seguidamente, sostuvo que la impunidad es lo que mata. “Desde el momento que la gente vea que cosas como estas tengan consecuencias, creo que van a pensar muy bien antes de hacerlo y hacer daño”.

“Hoy tengo que ir a la Fiscalía de Delitos Informáticos y lo voy a hacer para que esto no quede impune. Quiero saber quién es la persona que se atrevió a ponerle minutos a mi vida. Que se sepa que estos hechos pueden tener consecuencias”, concluyó.