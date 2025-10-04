Tragedia en María Antonia: rama de eucalipto acaba con la vida de un niño

La víctima, de 10 años de edad, era hijo de Laura Andrea Ortiz Florenciano, de 30 años. Según el relato de familiares, el niño fue enviado a llamar a un tío y, al pasar por debajo de un eucalipto de gran tamaño, una rama se desprendió y cayó sobre él.

El menor fue auxiliado de inmediato por vecinos y por su tía materna, Marta Teodolinda Ortiz Florenciano, de 37 años, quienes lo trasladaron en un vehículo particular hasta el centro de salud local. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, fue recibido por la Lic. Miriam Acosta, quien constató que el niño aparentemente ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades fueron alertadas del trágico suceso alrededor de las 19:30 horas, a través de la CODENI, representada por la licenciada Luz Marilia Duarte Guerrero.

El agente fiscal de turno de Ybycuí, Óscar Fernández, junto con su asistente fiscal, Liza Reyes, se constituyeron en el lugar del hecho en compañía del médico forense, David Brizuela. Tras la inspección del cuerpo, el doctor Brizuela diagnosticó como causa de muerte “traumatismo de cráneo-encefálico severo”.

Personal de Criminalística, a cargo de la suboficial inspectora Natividad Franco, realizó el trabajo de campo y la toma de fotografías en la escena.

Por disposición del agente fiscal, el cuerpo del niño fue entregado a su tía, Marta Teodolinda Ortiz Florenciano.