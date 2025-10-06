Atracan una inmobiliaria a metros de la Dirección de la Policía en Amambay

Los criminales llegaron a la inmobiliaria y se llevaron la recaudación del día, que sería de aproximadamente G. 1.000.000, según datos que manejan los investigadores, en base a las declaraciones de la víctima a los intervinientes. El actuar de los malvivientes quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, que ya están a cargo de investigadores de la Policía Nacional.

A pocos metros de base policial

El grado de osadía de los delincuentes quedó evidenciado teniendo en cuenta la ubicación del local que asaltaron, ya que se sitúa sobre la calle Yegros, entre Carlos Antonio López y Mariscal López, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, a unos escasos 50 metros de la Dirección Departamental de la Policía Nacional en Amambay.

No es la primera vez que los delincuentes actúan muy cerca de dicha sede policial. Meses atrás ingresaron a otra inmobiliaria, que queda a unos 100 metros, y se alzaron con un millonario botín, que posteriormente fue recuperado y cuyos responsables fueron detenidos gracias a la rápida reacción de los agentes del orden en aquella oportunidad.

El oficial Cristino Lezmo, jefe de Operaciones de la Comisaría 2da. de Pedro Juan Caballero, informó que el actuar de los malvivientes quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, que ya están siendo procesadas por agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay, para identificar a los maleantes, ponerlos a disposición de la justicia y esclarecer el hecho ocurrido.