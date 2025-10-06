Hallan sin vida a sexagenario y presumen homicidio en San Pedro del Paraná.

Cevero Ocampos Benítez (68) fue hallado sin signos de vida en su residencia la mañana de este lunes, cerca de las 9:25. El sitio está ubicado en la compañía Potrero Yvate del distrito de San Pedro del Paraná, en Itapúa.

Agentes de la Comisaría Séptima de la zona acudieron al lugar, donde fueron recibidos por Nicolás Silvestre Ocampos Benítez (58), quien manifestó que encontraron al hombre en su residencia con un golpe en la cabeza y ensangrentado en su cama.

Los intervinientes hallaron en el sitio un palo de madera que podría ser el arma homicida, así como ropas esparcidas por el lugar.

Lea más: Intentaron arrancar un cajero automático y fallaron en el intento en La Paz

Los investigadores presumen que se trató de un homicidio. Fueron convocados técnicos de los departamentos de Criminalística e Investigaciones. El hecho fue informado al agente fiscal de turno de la oficina regional en San Pedro del Paraná, Egidio Borja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy