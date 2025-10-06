Policiales

Hallan sin vida a sexagenario y presumen homicidio en San Pedro del Paraná

Agentes de la Comisaría Séptima de San Pedro del Paraná informaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en una vivienda, en la mañana de este lunes. El cadáver presentaba una fuerte contusión en la cabeza y sangrado, por lo que presumen que se trató de un homicidio.

06 de octubre de 2025 - 13:33
Cevero Ocampos Benítez (68) fue hallado sin signos de vida en su residencia la mañana de este lunes, cerca de las 9:25. El sitio está ubicado en la compañía Potrero Yvate del distrito de San Pedro del Paraná, en Itapúa.

Agentes de la Comisaría Séptima de la zona acudieron al lugar, donde fueron recibidos por Nicolás Silvestre Ocampos Benítez (58), quien manifestó que encontraron al hombre en su residencia con un golpe en la cabeza y ensangrentado en su cama.

Los intervinientes hallaron en el sitio un palo de madera que podría ser el arma homicida, así como ropas esparcidas por el lugar.

Los investigadores presumen que se trató de un homicidio. Fueron convocados técnicos de los departamentos de Criminalística e Investigaciones. El hecho fue informado al agente fiscal de turno de la oficina regional en San Pedro del Paraná, Egidio Borja.

