Intentaron arrancar un cajero automático y fallaron en el intento en La Paz

La madrugada de este lunes 6 de octubre se registró un intento de robo de un cajero automático del Banco Sudameris, ubicado en la ruta D047 en el distrito de La Paz, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Encarnación, en Itapúa. El hecho tuvo lugar cerca de las 2:30, según el reporte de la Policía Nacional.

Agentes de la Comisaría 21ª de la zona manifestaron que, en el momento en que recibieron la alerta, estaban interviniendo en un supuesto hecho de polución sonora. Cuando iban con destino al lugar, atropellaron “clavos miguelito” que dejaron los asaltantes y que terminaron dañando las ruedas delanteras de la patrullera.

En el lugar hallaron el cajero automático con daños materiales y un cable de acero atado alrededor. Además, dejaron una pieza del paragolpes trasero de un vehículo en el sitio.

Los investigadores presumen que, al no poder concretar el robo, los autores huyeron. Presumen que los maleantes se movilizaban en dos vehículos, uno de ellos tipo Toyota Premio o Allion de color blanco, y el otro sería tipo Hyundai Santa Fe de color gris oscuro.

La Fiscalía y los departamentos técnicos de Investigaciones y Criminalística se encuentran en el lugar para realizar los trabajos de rigor.