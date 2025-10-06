Imputan a motociclista de Bolt muerte de supuesto asaltante en Luque

Diego Daniel Junior Delgado Florenciáñez compareció hoy ante la Fiscalía de Luque, donde se abstuvo de prestar declaración indagatoria sobre el caso.
Conforme a los datos investigativos, Delgado presuntamente fue asaltado por la víctima en la madrugada de ayer, cuando conducía su motocicleta por la compañía Isla Bogado de Luque.
El supuesto asaltante le arrebató el celular y corrió, pero el trabajador del volante fue tras él al mando de su biciclo hasta alcanzarlo. Aparentemente, durante un forcejeo le asestó dos heridas con un arma blanca, una en el tórax, que acabó con su vida.
Posteriormente, Delgado se entregó en la Comisaría 45° Central de Isla Bogado, donde afirmó que lo hizo en defensa propia.
Arresto domiciliario
Después, el detenido fue llevado al Palacio de Justicia de Luque, tras una audiencia preliminar, el Juzgado Penal de Garantías le concedió el arresto domiciliario.