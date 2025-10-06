Imputan a motociclista de Bolt muerte de supuesto asaltante en Luque

La fiscala Carolina Spezzini imputó hoy al motociclista de plataforma Bolt, Diego Daniel Junior Delgado Florenciáñez (28), por homicidio doloso, a raíz del asesinato del joven Bruno Alfredo Acosta Alvarenga (21), ocurrido ayer en la compañía Isla Bogado de Luque. El Juzgado, por su parte, le otorgó el arresto domiciliario.