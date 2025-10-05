Video: presunto asaltante murió tras intento de robo en Luque

Un violento incidente terminó con la muerte de un joven de 21 años en la mañana de este domingo en la compañía Isla Bogado de Luque, luego de un supuesto intento de asalto contra un conductor de motobolt.

De acuerdo con el informe policial de la Comisaría 46° Central, el hecho ocurrió alrededor de las 07:50 sobre las calles Fotógrafo del Chaco, casi Campo Vía. La víctima fatal fue identificada como Bruno Alfredo Acosta Alvarenga, domiciliado en la misma compañía.

Víctima habría robado el celular del trabajador

Según los datos recabados, Acosta habría despojado de su teléfono celular al conductor de motobolt, identificado como Diego Daniel Junior Delgado Florenciañez, de 28 años, quien lo persiguió hasta alcanzarlo. En medio de la pelea, Delgado utilizó un arma blanca y le propinó al joven dos heridas, una de ellas en el tórax.

La escena quedó registrada en imágenes de circuito cerrado, lo que será clave para la investigación.

El herido fue auxiliado por agentes policiales y trasladado al Hospital General de San Lorenzo, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.

Conductor se entregó

Por su parte, el conductor involucrado se presentó de forma voluntaria en la Comisaría 46° de Isla Bogado, manifestando que actuó en defensa propia. El caso fue comunicado al Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes.