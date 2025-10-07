Detenido por vecinos de Loma Pytá tras atacar a una jovencita

El ataque a la joven se registró ayer de mañana en inmediaciones de la sede de la fiscalía Barrial número 6 de Loma Pytá y muy cerca de la comisaría jurisdiccional.

El supuesto agresor fue identificado como Silvino Nicolás Garrido Romero (27), oriundo de la localidad conocida como Carovení Viejo de la ciudad de Villarrica, quien quedó detenido en la comisaría 22 de Loma Pyta a cargo del Ministerio Público.

Así fue el ataque en Loma Pytá

De acuerdo con el relato de los vecinos, alrededor de las 09:30 la víctima, la joven de 19 años estaba caminando por la calle General Bernardo O’Higgins, cerca de la sede del Ministerio Público fue atacada repentinamente por el hombre, quien la redujo a la fuerza y luego la apretó contra una pared.

Tras salir del susto inicial, la víctima comenzó a forcejear y pedir socorro a sus vecinos, hasta que finalmente en uno de los estirones logró zafar y correr de su agresor.

Rescatado por los policías del Grupo Lince

Alertados por los gritos de la víctíma, un grupo de parientes junto a vecinos, llegaron al lugar y lograron reducir al sospechoso. Indignados por lo ocurrido, los lugareños no dudaron en descargar su furia contra el sospechoso.

Finalmente, personal de la comisaría jurisdiccional y efectivos del Grupo Lince que estaba de patrullas por las inmediaciones llegaron al lugar, donde prácticamente rescataron al sospechoso y llevaron a la sede policial.

Luego, la víctima efectuó la denuncia del hecho en la Fiscalía.